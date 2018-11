Aerolínea Peruvian sufre percance al aterrizar en Bolivia

Un avión de la aerolínea Peruvian que viajaba desde Cusco tuvo problemas al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, Bolivia, el jueves 22 de noviembre de 2018. (AP Foto/Juan Karita)

LA PAZ (AP) — Un avión de la aerolínea Peruvian con 122 pasajeros y cinco tripulantes sufrió el jueves un percance con su tren de aterrizaje en el aeropuerto de una ciudad vecina a La Paz, en Bolivia. Los ocupantes no sufrieron daños.

El avión Boeing que llegaba de la ciudad peruana de Cusco al aeropuerto de la ciudad de El Alto, a unos 10 kilómetros de La Paz, sufrió por la mañana un inconveniente que lo dejó parado en medio de la pista, informó el responsable de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe.

Los pasajeros fueron evacuados y asistidos por personal de Servicios de Aeropuertos de Bolivia (SABSA).

Después de más de cinco horas el avión no podía ser remolcado y los vuelos de las otras empresas fueron reprogramados, informó un funcionario del aeropuerto de El Alto a The Associated Press.

Medios televisivos que recogieron testimonios de los pasajeros señalaron que durante el vuelo no hubo ningún percance y que solo al momento de aterrizar fue turbulento.

El aeropuerto de El Alto es uno de los más concurridos del país.