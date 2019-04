Acusan a policía de Michigan de discriminar a latinos

GRAND RAPIDS, Michigan, EE.UU. (AP) — Grupos defensores de las libertades civiles y de los inmigrantes presentaron quejas contra la policía de Grand Rapids por dos casos que involucran a personas de ascendencia latina y que habrían sido discriminadas injustamente.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan y el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan anunciaron las querellas el martes. Alegan que el departamento de policía discriminó en noviembre a un veterano de guerra con enfermedades mentales y el mes pasado al menor, de 15 años de edad.

Los grupos dijeron en un comunicado conjunto que “la policía no puede supervisarse a sí misma”.

Alegan que un agente violó los derechos del hombre al contactar a funcionarios de inmigración a pesar de ser un ciudadano estadounidense. Agregan que otro agente hizo lo mismo al apuntar con un arma al adolescente, quien había cruzado una calle cuando no debía y trató de zafarse cuando lo agarraron.

Una portavoz de la ciudad no respondió de momento a una solicitud de comentarios hecha por The Associated Press a través de un correo electrónico.