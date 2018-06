ARCHIVO- En esta fotografía del 22 de junio de 2018 la actriz Jenna Ortega asiste a los premios de Radio Disney Music Awards en Los Ángeles. Ortega vistió una chaqueta que tenía la leyenda "Me importa y a ti también debería", en referencia a la chaqueta que usó la primera dama Melania Trump cuando abordó un vuelo para visitar un albergue de niños migrantes separados de sus padres, la cual contenía el mensaje: "Realmente no me importa ¿a ti?". (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) less