AP Verifica: Trump frustrado y confundido sobre la frontera

WASHINGTON (AP) — Donald Trump no oculta su desconfianza en el sistema judicial y está usando un tribunal de apelaciones de San Francisco para sacar a la luz su frustración porque no le permiten tomar las medidas que quiere para vigilar la frontera con México. En ese contexto, el presidente disemina información errónea y no parece entender cómo funciona el proceso de apelaciones.

El propio presidente de la Corte Suprema John Roberts rechazó la idea de que los jueces deben responder al presidente que los nombra luego de que Trump criticase duramente a un magistrado que vetó su política hacia los pedidos de asilo, describiéndolo como un “juez de Obama”.

Trump seguía descargando su furia sobre el tema el jueves en Twitter.

Lo que dice Trump y los hechos:

TRUMP: "El juez Roberts puede decir lo que quiera, pero el Noveno Circuito (de apelaciones) es un desastre absoluto y total. Está descontrolado, tiene una reputación horrible. Le anulan los fallos más que a ningún otro Circuito del País, el 79% (de las veces), los resultados están casi garantizados”.

LOS HECHOS: Trump se equivoca al decir que los fallos del Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones son anulados por la Corte Suprema con mayor frecuencia que los de otros juzgados de apelaciones. Y su afirmación en un tuit previo de que una cantidad “asombrosa” de casos son anulados en el Noveno Circuito ignora la forma en que funciona el sistema de apelaciones.

Cuando la Corte Suprema toma un caso, lo más probable es que desconozca el fallo del tribunal de apelaciones. Lo hace dos tercios de las veces.

En la última sesión, la Corte Suprema anuló el 100% de las decisiones del Primer Circuito de Boston, del Tercer Circuito de Filadelfia y del Sexto Circuito de Cincinnati. En cuanto al Noveno Circuito, rechazó el 86% de los fallos.

En los últimos cinco años, la Corte Suprema anuló un mayor porcentaje de fallos del Tercer Circuito (92,3%), del Sexto Circuito (85,1%) y del 11mo Circuito de Atlanta (81,8%), que del Noveno Circuito (77,4%), de acuerdo con un análisis que hizo la Associated Press de información del portal de temas legales Scotusblog.

El Noveno es de lejos el más grande de los 13 tribunales federales de apelaciones. Abarca Alaska, Arizona, California, Hawai, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington. Ello implica que se analizan, y se anulan, más casos que en ningún otro circuito. Pero ello no quiere decir que sea necesariamente el Circuito al que más fallos se le anulan porcentualmente.

El lunes el juez de distrito Jon Tigar, designado por el presidente demócrata Barack Obama, vetó temporalmente la decisión del gobierno de negar asilo a las personas que cruzan la frontera con México ilegalmente. Es previsible que cualquier apelación sea manejada por el Noveno Circuito.

TRUMP: "Sería muy bueno si el Noveno Circuito fuese efectivamente un ‘tribunal independiente’, pero si lo fuese, por qué... recibe tantos casos con una visión contraria (a la del gobierno en relación con la vigilancia de la frontera) y por qué una gran cantidad de esos casos son anulados. Por favor, analicen las cifras, son asombrosas”, tuiteó Trump el miércoles.

LOS HECHOS: No es inusual que quienes se oponen a las políticas del presidente lleven sus casos a tribunales que pueden ser más proclives a darles la razón y es cierto que el Noveno Circuito es de tendencia más bien liberal. También es cierto que los grupos conservadores tienden a radicar sus casos cuestionando políticas de la era de Obama en Texas, parte del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleáns, de tendencia conservadora.

La “búsqueda de jueces amigos”, como los describió Trump el año pasado, no es tan sencilla.

Cuando hizo ese comentario, Trump estaba molesto porque un juez de distrito federal había bloqueado su orden de castigar a las ciudades que no cooperaban con los funcionarios nacionales de inmigración. Fue la tercera vez en dos meses que un juez federal rechazaba una orden de Trump relacionada con la inmigración.

Pero los dos gobiernos locales que acudieron a los tribunales para dejar sin efecto la orden de Trump --San Francisco y el Condado de Santa Clara-- se encuentran en California y por lo tanto radican sus casos siempre en el vecindario. Además, no eligen el juez, sino que es asignado mediante un sistema parecido a una lotería.

El Noveno Circuito tiene 16 jueces designados por demócratas, siete por republicanos y seis vacantes. Trump nombró candidatos a cinco de esas vacantes.

Es posible que logre inclinar un poco la balanza. Pero no puede dar por sentado que serán “jueces de Trump”.

Roberts, designado por el republicano George W. Bush hijo, fue quien emitió el voto decisivo que evitó el desmantelamiento del plan de salud de Obama al que se oponen fervorosamente los republicanos.

Y fue el juez de distrito Timothy Kelly quien dispuso que se le devolviese su acreditación ante la Casa Blanca al periodista de CNN Jim Acosta luego de que el gobierno se la retirase. Kelly fue nombrado por Trump.

