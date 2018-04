AP VERIFICA: Trump critica a México por paso de migrantes

WASHINGTON (AP) — En su más reciente andanada de tuits, el presidente Donald Trump censuró a México por su supuesta vigilancia limítrofe laxa y puso de ejemplo una caravana de centroamericanos que cruzó la frontera sur mexicana en dirección al norte.

Sin embargo, el destino de la caravana es una conferencia en el centro de México, no territorio estadounidense, aunque muchas de esas personas podrían separarse del grupo y pedir asilo en México o en Estados Unidos.

A continuación un vistazo a los tuits del mandatario el lunes sobre el tema:

TRUMP: “México tiene la autoridad total para no permitir que estas enormes ‘caravanas’ de personas ingresen al país. Deben detenerlos en su frontera norte, algo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no permitirles que crucen hacia nuestro país, que carece de leyes fronterizas efectivas”. — Tuit del lunes.

TRUMP: “México está haciendo una fortuna con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte... Tienen leyes fronterizas muy fuertes, las nuestras son patéticas. ¡Con todo el dinero que ganan de Estados Unidos, esperemos que impidan a las personas que pasen a través de su país e ingresen al nuestro, al menos hasta que el Congreso modifique nuestras leyes de inmigración!”. — Tuit del lunes.

TRUMP: “¡Todos estos grandes flujos de personas pretenden aprovecharse del DACA! (siglas en inglés del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que protege a los inmigrantes que arribaron ilegalmente cuando eran niños). ¡Lo quieren de inmediato!”

LOS HECHOS: Trump tergiversa el propósito de una procesión de 1.100 migrantes, muchos provenientes de Honduras, que marchan en caravana por carreteras o las vías del tren en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Estas personas no viajan en masa a la frontera con Estados Unidos para cruzarla en forma furtiva.

Estos “viacrucis” de las caravanas de migrantes se efectúan en el sur de México desde hace al menos cinco años. Comenzaron como procesiones cortas de migrantes, algunos vestidos con atuendos bíblicos y cargando cruces, para protestar en Pascua contra los secuestros, las extorsiones, las golpizas y los homicidios que sufren muchos migrantes centroamericanos en su travesía por México.

Por lo general las caravanas no se desplazan demasiado hacia el norte más allá del estado costero de Veracruz, en el Golfo de México.

La marcha actual tiene previsto concluir este mes con una conferencia sobre temas de migración en el estado de Puebla, en el centro del país, al este de la Ciudad de México. En trayecto por tierra esta ciudad está a 1.050 kilómetros (650 millas) de la frontera con Estados Unidos. Después de la conclusión de las caravanas formales, algunos migrantes intentan alcanzar la frontera con Estados Unidos, pero a menudo sólo para entregarse y solicitar asilo.

Un funcionario mexicano dijo que las caravanas son toleradas porque la ley mexicana concede a los migrantes el derecho a solicitar asilo en México o una visa humanitaria para pedir asilo en la frontera de Estados Unidos. Se sobreentiende que la mayoría de los participantes harán lo uno o lo otro.

“México no está permitiendo que la gente cruce masivamente el país de manera indocumentada” para llegar a Estados Unidos, dijo el funcionario, que solicitó el anonimato porque no está autorizado a que lo identifiquen.

México detiene y deporta de manera rutinaria a centroamericanos, a veces en cifras que igualan a las de Estados Unidos. Las deportaciones de extranjeros bajaron de 176.726 en 2015 a 76.433 en 2017, en parte debido a que se cree disminuyó el número de los que llegan a México, y aumentó el de los que solicitan asilo en el país.

En cuanto a los migrantes que pretenden “aprovecharse del DACA”, ya está cerrado para nuevos beneficiarios, así que no está claro cómo esas personas podrían beneficiarse de la medida.

El programa, instaurado durante el gobierno del presidente Barack Obama, concedió protección temporal y permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos, adonde los trajeron de niños. Trump puso fin al programa. A falta de un acuerdo con el Congreso para renovarlo de acuerdo con la ley, el gobierno federal no está emitiendo nuevos permisos, aunque los actuales pueden ser renovados.

Stevenson informó desde la Ciudad de México.

