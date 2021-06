LOS ANGELES (AP) — Vin Diesel dejó huella como patriarca de carreras de autos callejeras en la franquicia “Fast and Furious” (“Rápido y furioso”), pero la historia que ha protagonizado con este entrañable personaje podría llegar pronto a su final.

Diesel dijo en una entrevista el jueves con The Associated Press que la saga “Fast and Furious” concluirá con dos películas que serán estrenadas tras su novena entrega, “F9”, que se estrena en cines el 25 de junio.