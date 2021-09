Residente responde a J Balvin por críticas al Latin Grammy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aunque el año pasado tuvieron una presencia importante en las categorias generales, los astros de la musica urbana volvieron a ser minoría en las nominaciones al Latin Grammy esta semana, dando pie a un llamado de boicot de J Balvin. Residente, sin embargo, salió a defender los premios de la Academia Latina de la Grabación.

Entre los nominados a la 21ra edición de los Latin Grammy, artistas urbanos que incluyen a C. Tangana, Bad Bunny, Rauw Alejandro y el mismo Balvin estuvieros incluidos en las categorías generales. Pero el reggaetonero colombiano galardonado con cuatro gramófonos latinos, que el año pasado lideraba la lista de candidatos con 13 candidaturas, incluyendo dos a álbum del año y dos a grabación del año, igualmente arremetió contra los premios.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió Balvin el martes en una serie de tuits que han sido borrados de su cuenta.

“Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !!", agregó en relación a la ceremonia de noviembre. "Es decir todos porque somos un movimiento”.

El miércoles por la tarde, René Pérez Joglar, más conocido como Residente, le respondió a su colega en un video publicado en redes sociales.

“Decirle a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los co...”, dijo. “Pa’ colmo este año (el premio a la Persona del Año) se lo dedican a Rubén Blades, o sea tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades ca... un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente”.

Residente, quien ha ganado cinco Latin Grammy como solista y alrededor de una veintena como vocalista del grupo puertorriqueño Calle 13, no paró ahí. Señaló a Balvin por molestarse por no recibir tantos premios como nominaciones.

“Tienes que entender José es como si un carrito de Hot Dogs se molestara y se encojo... porque no se puede ganar una estrella Michelín”, dijo. “Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer Hot Dogs y abrir un restaurante, o también puedes hacer un Hot Dog bien hijo de p... El punto es José que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20”.

The Associated Press envió el jueves una solicitud de comentarios a la Academia Latina de la Grabación, sin recibir de momento una respuesta.

No es la primera vez que los Latin Grammy causan escándalo entre representantes del género urbano. En 2019, Balvin, Daddy Yankee y Maluma criticaron a los premios por desairar a los astros del reggaetón y el trap en las categorías generales.

Ese año brillaron por su ausencia a pesar de que dominaban las listas de popularidad y los servicios de streaming y acumulaban millones de vistas en YouTube.

Sin embargo, la gran ganadora de la entrega 2019 fue Rosalía, quien ha colaborado con artistas como Bad Bunny, y cuya mezcla flamenco, pop y reggaetón le valió los premios de álbum del año y álbum pop vocal contemporáneo por “El mal querer”, además de mejor canción urbana por “Con altura” con Balvin.

El drama de los Latin Grammy se asemeja al viejo pleito de los Grammy con el hip hop, donde las estrellas de rap y el R&B contemporáneo rara vez ganan en las cuatro categorías principales, que incluyen álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista.

Pero este año están nominados Rauw Alejandro y C. Tangana a grabación del año, el primero por “Todo de ti” y el segundo por “Te olvidaste”, mientras que por canción del año compiten J Balvin y Tainy por “Agua”, Maluma por “Hawái”, Rauw Alejandro por “Todo de ti” y el himno de rap y libertad “Patria y vida” de Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky.

Por el premio al álbum del año compiten Bad Bunny y Tangana, por “El último tour del mundo” y “El Madrileño”, respectivamente. Y la categoría de mejor nuevo incluye a múltiples exponentes del género, como María Becerra, Paloma Mami y Bizarrap.