Ralph Freso/AP

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El rapero Pitbull es el nuevo socio propietario del equipo de NASCAR Trackhouse Racing, que debutará el mes entrante en el Daytona 500.

Trackhouse hizo el anuncio el viernes en un video en Twitter en que el cantante de origen cubano laureado con el Grammy aparece bailando al ritmo de “I believe we will win”, que quiere decir “Creo en que ganaremos”. También sostiene un letrero que dice en inglés: “Prepárense, luchen duro”.