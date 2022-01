NUEVA YORK (AP) — En un momento impactante de la nueva serie de Hulu “Pam & Tommy”, Pamela Anderson, interpretada por Lily James, es entrevistada por Jay Leno en “The Tonight Show” y el presentador le pregunta sobre su video sexual con su entonces esposo Tommy Lee: “¿Cómo es tener ese tipo de exposición?”.

“¿Cómo es?”, responde la actriz. “Es horrible... es devastador”.

Chistes sobre el video sexual eran material regular para los monólogos de Leno en ese entonces. Lo que quizás era divertido en 1996 resulta perturbador en 2022.

James dice que esta nueva perspectiva es un punto de la serie, basada en un artículo de Rolling Stone escrito por Amanda Chicago Lewis en 2014.

“Revisamos estas historias como una especie de reflexión y nos damos cuenta de nuestra propia culpabilidad por la forma en que la gente ha sido tratada y cómo tratamos a las mujeres como sociedad, especialmente, no sólo a través de los medios de comunicación, sino a todos los niveles”, dice James. “Es bueno provocar una conversación, y es importante que todos miremos hacia dentro y nos veamos a nosotros mismos y tratemos de ser mejores”.

Sí, “Pam & Tommy” recrea el veloz romance entre el rockero y la estrella de televisión y su impulsivo matrimonio. Pero el gran aprendizaje para los espectadores es que Anderson y Lee no filtraron el video sexual al público y tampoco lo vendieron. La cinta fue descubierta en una caja fuerte robada de su casa por un carpintero (interpretado por Seth Rogen, quien también es productor ejecutivo del proyecto), quien había sido despedido de un trabajo de construcción en su casa. Cuando Lee se negó a pagarle o darle sus herramientas, el carpintero entró a hurtadillas a la propiedad y robó la caja fuerte pensando que habría dinero y objetos de valor adentro. El video terminó pasando por varias manos, vendido y publicado en internet.

Si bien la serie es entretenida, por momentos graciosa y tiene una buena banda sonora, también puede ser triste e indignante. Se trata de cómo esta pareja vio invadida su privacidad y el gran estrés que esto provocó en sus vidas y en su matrimonio. Anderson ha dicho que nunca ganaron dinero con el video y que ella nunca lo vio.

Así que, ¿cómo empieza uno a retratar a una pareja con personalidades desbordantes, especialmente cuando ni Anderson ni Lee están involucrados en el proyecto?

Mucha investigación, dice Stan, sin mencionar las horas de maquillaje a las que se sometieron ambos actores.

“No tengo un solo tatuaje en mi cuerpo, así que la idea de estar completamente cubierto de tatuajes me ponía nervioso porque sentía que no sabía lo que era. No tengo esa seguridad para ir y hacerlo”, dice Stan. “Así que fue realmente aterrador. Pero obviamente, Tommy se veía de cierta manera. Tuve que perder algo de peso, tuve que comer de una manera muy específicamente y hacer largos periodos de ayuno en los que salía a correr o caminar y trataba de dar 20.000 pasos por día. Y eso fue por cuatro meses”.

James dice que ella y Stan iban "de arriba abajo” al calificar sus actuaciones.

“A veces te sientes realmente metido en esto. Cuando tuve las pruebas finales de vestuario, peinado y maquillaje y todo estaba pasando, era muy loco de pronto sentir tu cuerpo cambiar por completo. Actuar salía fácil”, dice James. “Pero también es genial sentir un reto tan grande y entrar de alguna manera en una transformación que se siente extrema. Esa parte fue realmente gratificante”.

Para conmemorar la experiencia, Stan dice que se ha preguntado si debería hacerse un tatuaje real.

“Lo he pensado muchas, muchas veces, pero siento que la presión ahora es, ¿cuál será el primer tatuaje? Y ya estoy viejo (tiene 39 años). ¿Me voy a hacer un enorme tatuaje en la espalda? ¿Ya estoy en la etapa Ben Affleck” (Affleck tiene en la espalda un gran tatuaje de un fénix).

James dice que hay una escena en “Pam & Tommy” en la que la tatúa el famoso tatuador Mark Mahoney, quien hizo tatuajes para Anderson y Lee.

“Realmente me gustaría que él me hiciera un tatuaje”, dice. “Pero no tengo idea de qué”.