NUEVA YORK (AP) — Silenciada por 14 meses durante la pandemia y pese a problemas laborales, la Ópera Metropolitana tendrá un breve regreso el domingo.

El director musical Yannick Nézet-Séguin estará al frente de miembros de la orquesta y el coro en un programa con la soprano Angel Blue, el tenor Stephen Costello el barótono Justin Austin y el bajo Eric Owen.

El programa de 45 minutos de obras de Terence Blanchard, Mozart y Verdi tendrá dos funciones ante 150 espectadores que incluyen rescatistas y personas seleccionadas por lotería. El concierto se realizará en el Knockdown Center en Queens en vez de la Ópera Metropolitana.

La Met no se ha presentado desde el 11 de marzo de 2020 por la pandemia, y canceló 276 conciertos además de una gira internacional programada para el próximo mes.

La Met espera retomar sus actividades con el Réquiem de Verdi el 11 de septiembre para conmemorar el 20 aniversario de los ataques terroristas en Nueva York. La próxima temporada iniciará el 27 de septiembre con el estreno de en la Met de “Fire Shut Up in My Bones” de Blanchard.

Sin embargo, la ópera ha dejado fuera a los tramoyistas representados por el Local 1 de la Alianza Internacional de Empleados de Teatro, que planeaba una manifestación para el jueves fuera del Lincoln Center para las Artes Escénicas. El contrato con el Local 802 de la Federación Estadounidense de Músicos, que representa a la orquesta, expira el 31 de julio.

La ópera llegó a un acuerdo tentativo el martes para un contrato de cuatro años con la Unión Estadounidense de Artistas Musicales, que representa el coro.