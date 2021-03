CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Natti Natasha está orgullosa de sus “dos bebés”. La cantante dominicana lanza este jueves el tema “Las nenas” con Farina, Cazzu y La Duraca, mientras que está por convertirse en mamá de su primer bebé.

“Quiero trabajar más también para romper ese estigma de que las mujeres que están embarazadas en el entretenimiento no pueden”, dijo Natti Natasha el miércoles en una entrevista con The Associated Press. “Nada de eso, eso no debería pasar”.