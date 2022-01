Chris Angileri/AP

NUEVA YORK (AP) — Fred Parris, el cantante principal del grupo vocal de la década de 1950 Five Satins y compositor de la clásica balada doo-wop “In the Still of the Night”, falleció. Tenía 85 años.

Parris murió el 13 de enero tras una breve enfermedad, según su mánager musical, Pat Marafiote. Parris y su esposa Emma vivían en Hamden, Connecticut, no lejos de su natal New Haven.