Montaner vive nominaciones y nieto en camino a plenitud

NUEVA YORK (AP) — Para Ricardo Montaner, la música no es un asunto de familia, sino la familia un asunto musical.

“Por donde caminas en la casa te consigues una guitarrita, un piano, un tamborcito”, dice el cantautor argentino-venezolano. "Somos muy musicales y hablar de música es como que el tema principal del día a día, no por que sea el trabajo al que nos dedicamos; es porque sin lugar a dudas es el tema del que más nos entretiene hablar”.

Montaner es el patriarca de una familia en expansión que, colectivamente, recibió este año 16 nominaciones al Latin Grammy, 14 de ellas para su sello discográfico Hecho a Mano. La lista la encabeza su yerno Camilo, el más nominado en esta edición con 10 menciones, mientras que su hija Evaluna y el dúo de sus hijos, Mau & Ricky, recibieron una cada cual.

El intérprete de clásicos como “Tan enamorados” y “Sólo con un beso”, galardonado con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2016 y quien ya había sido nominado en años recientes, podría alzarse con su primer gramófono dorado — sí, el primero, pues cuando su carrera se disparó a finales de los 80 aún no existían los Latin Grammy — gracias a “Fe”, un álbum cristiano.

Aunque el disco no figuró en ninguna categoría de música cristiana, Montaner recibió cuatro nominaciones en las categorías generales por los temas “Dios así lo quiso” con Juan Luis Guerra, nominado a grabación del año y canción del año, además de mejor canción tropical, y su éxito familiar “Amén”, nominado a grabación del año.

“Es la primera vez en la vida, primero que nada, que hago un álbum mío bajo mi sello de música Hecho a Mano”, dijo Montaner en una entrevista reciente con The Associated Press por videollamada desde Miami. Y “por primera vez en toda mi vida profesional, mis expectativas no estaban puestas en el público, sino en Dios... en cómo este álbum podría agradar a Dios”.

“Es algo totalmente nuevo para mí, es una sensación que yo no había experimentado... y qué casualidad que las cuatro nominaciones que tenemos es gracias a mi álbum cristiano”, agregó con emoción.

El cantante y su familia viven momentos de alegría no sólo por el lado de la música. Evaluna y Camilo anunciaron al mundo a mediados de octubre que esperan su primer bebé con una canción (y video) titulada “Índigo”, como planean llamar a su primerizo sea niño o niña (confirmó Camilo en días recientes a la AP).

Este sería el quinto nieto para Montaner, quien también contó cómo se enteró de la noticia, resaltó la importancia de vivir a plenitud cada momento y se expresó con orgullo sobre el éxito de Camilo. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Felicidades por todas las buenas nuevas. ¿Cómo recibieron tantas nominaciones como familia?

Montaner: El otro día hablaba yo con la familia y una de las cosas que les explicaba a mis hijos es que cada momento hay que vivirlo con total pasión y plenitud, porque en apenas un minuto ese momento va a convertirse en un recuerdo. Entonces hay que vivirlo con el peso que tiene, con la fuerza que tiene, con la alegría, la pasión y la emoción que merece. Nosotros estamos viviendo momentos muy particulares, muy importantes, muy bonitos, muy apasionados como familia, muy enriquecedores. Yo procuro que mis hijos entiendan que todo eso merece que le prestemos la atención que tenemos que prestarle de manera que el día de mañana el recuerdo sea real, de algo que viviste, y no el recuerdo de algo que pasó y que no tuviste el chance de disfrutarlo.

AP: ¿Y cómo te enteraste del embarazo de Evaluna?

Montaner: Nosotros teníamos la noticia guardada en la intimidad familiar desde el 31 de julio, desde la tarde que íbamos a salir a cantar todos en familia en Altos de Chavón (República Dominicana), en este concierto de streaming que hicimos. Estábamos en una casa allá en La Romana. Yo estaba metido en mi habitación cuando ellos tocan la puerta y entran, vienen (mi esposa) Marlene, Camilo, Evaluna y la hermana de Cami. Me dice Evaluna: “Te vamos a dar un regalo, tienes que cerrar los ojos y abrir las manos”. Yo cierro los ojos y me ponen la prueba de embarazo en la mano y ahí lo descubro y quedo totalmente en shock con la noticia. Además, era una tarde de mucha emoción porque era nuestro primer concierto vía streaming, primer concierto familiar, “Amén” era como quien dice la carta de presentación o la motivación por la que hicimos este concierto, y justo esa tarde Evaluna y Cami nos fueron dando la noticia uno a uno. Así que salimos a cantar con una carga emocional que se tradujo a lo emotivo que fue el concierto. Nosotros sabíamos por dentro qué era lo que estaba sucediendo. Después de ahí, vivir tres meses callado sin poderlo compartir (fue muy difícil).

AP: ¿Cómo se siente Evaluna?

Montaner: Al principio le costó mucho... porque como todavía no habían dado la noticia y le vinieron las típicas náuseas y todo eso le pegó muy duro en plena gira con Camilo en España, tenía que estar escondida en el hotel todo el día, fue complicado. Evaluna la lleva bastante bien, mezclando las responsabilidades de trabajo... ¡pero la lleva bien!

AP: Entre las nominaciones que recibieron como familia, Camilo lidera la lista de candidatos al Latin Grammy con 10 nominaciones, tras haber recibido las primeras de su carrera apenas el año pasado. Como un músico veterano que ha logrado muchísimo a lo largo de su carrera, ¿cómo ves el éxito de Camilo?

Montaner: Bueno, primero que nada, como familia hemos acompañado a Camilo en todo su desarrollo. Él ya traía la experiencia de chiquito de haber estado en concursos de canto y todo eso, pero desde que Camilo conoció a Eva y desde que me presentaron su trabajo, tomamos a Camilo no solamente como parte de la familia sino que yo lo tomé como un proyecto de trabajo. Nosotros en los años 90 abrimos en Venezuela esta compañía (Hecho a Mano) y apoyamos el talento nacional por muchos años, hasta que tocó el momento de cerrar todo... La tenía tímidamente aquí en Estados Unidos con alguna que otra cosa cristiana que yo grababa de otros artistas... pero no había hecho nada formal como etiqueta hasta que Camilo llegó a la vida nuestra. Al principio empecé a tocar puertas para que lo firmaran, y costó mucho trabajo convencer a la gente de que lo que hacía Camilo era no solamente hermoso, sino que él se iba a convertir en el gran artista que él es hoy. Tomé la decisión de que lo íbamos a grabar y que lo iba a editar yo por mi lado. Volví a Sony a tocar la puerta (pero para distribución), hicimos un contrato en sociedad con Sony y mira tú lo que significa hoy Camilo dentro de la compañía... Y yo lo estoy disfrutando con él.

