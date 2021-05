Los Grammy cambian las reglas para premio a álbum del año

NUEVA YORK (AP) — La Academia de la Grabación actualizó sus reglas para el Grammy al álbum del año, dando a más productores y compositores la oportunidad de ganar el premio principal.

La academia anunció el miércoles que cualquier productor, compositor, ingeniero o artista que haya trabajado en un disco postulado a álbum del año también recibirá una nominación, incluso si coescribió una sola canción en un proyecto de 10. Antes del cambio, los compositores o productores debían acreditarse al menos un 33% del álbum para ser elegibles a una nominación, una regla implementada en 2017.

El nuevo cambio refleja cómo los Grammy manejaron el álbum del año antes de 2017, cuando productores, ingenieros o artistas obtendrían una nominación a álbum del año incluso si trabajaban en una sola canción. Los compositores no se incluían en ese momento; se agregaron cuando se introdujo el cambio en 2017.

Ahora que todos los compositores de un álbum pueden obtener una nominación, la academia puede esperar un mayor número de nominados para cada uno de los ocho discos que compiten por el premio al álbum del año. Por ejemplo, si “Justice” de Justin Bieber resulta nominado en 2022, más de 50 creadores serán postulados por ese proyecto. Si “Positions” de Ariana Grande recibe una mención, más de 35 personas serían nominadas. “The Off-Season” de J. Cole o “El último tour del mundo” de Bad Bunny darían a más de 20 participantes una nominación a álbum del año.

Eso contrasta con producciones como “Happier Than Ever” de Billie Eilish, que incluye canciones escritas por la joven estrella y su hermano Finneas, quien también produce todas sus pistas. “Sour” de Olivia Rodrigo, que se espera que debute en el No. 1 la próxima semana, también cuenta con un grupo reducido de colaboradores que no llegarían a los dos dígitos como los discos de Bieber o Grande. Esa distinción de usar menos colaboradores podría beneficiar a Eilish y Rodrigo en los Grammy, y plantea una pregunta: ¿Preferirían los votantes premiar a 50 personas por álbum del año o a ocho?

El cambio afecta en gran medida a los álbumes de rap, R&B y algunos de pop, donde los compositores y productores suelen variar a lo largo del proyecto, a diferencia de los de rock y country, en los que participan menos creadores. Si bien el cambio brinda a los productores y compositores de rap y R&B mayores chances de obtener una nominación al Grammy, la posibilidad de ganar el premio parece menos posible.

El cambio es especialmente grande ya que las canciones contemporáneas cuentan con una gran cantidad de compositores. Las 10 primeras canciones en la lista Hot 100 de Billboard esta semana incluyen “Peaches” de Bieber, un éxito escrito por 10 compositores; nueve escritores están acreditados por “Kiss Me More” de Doja Cat y SZA; y “Save Your Tears” de The Weeknd y Grande fue elaborado por seis escritores. Otras canciones en el Top 10 tienen menos escritores: Rodrigo y Daniel Nigro escribieron “Good 4 U”, actualmente en el No. 1 en la lista, y J. Cole es el único escritor detrás de “amari”, en el quinto lugar.

El anuncio llega un mes después de que la academia votara para eliminar sus comités de revisión de nominaciones, grupos anónimos que determinaban a los candidatos a premios clave en los Grammy.

Para los Grammy de 2022, serán elegibles las canciones y álbumes lanzados entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.