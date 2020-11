Lo nuevo esta semana: “I Am Greta” y Andrea Bocelli

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a la TV, los servicios de streaming y las plataformas musicales.

CINE

— Cuando Greta Thunberg comenzó a protestar afuera del parlamento sueco hace dos años, sólo le llevó días al director Nathan Grossman comenzar a documentar su misión para azuzar a los líderes mundiales ante la crisis climática. “I Am Greta” (“Yo soy Greta”), que se estrena el viernes en Hulu, sigue el enorme movimiento desatado por la huelga escolar que inició Thunberg sola y los extraordinarios años que siguieron en la vida de esta adolescente sueca. En el camino, la joven activista conoce a líderes mundiales, habla ante las Naciones Unidas y reflexiona sobre su nueva notoriedad.

— ¿Hay otra combinación más atractiva para un documental que Werner Herzog y meteoritos? En “Fireball: Visitors from Darker Worlds”, Herzog y Clive Oppenheimer cavilan sobre la fuerza mítica, espiritual y gravitacional que los meteoritos y cometas ejercen sobre la humanidad y sobre el mismo Herzog. Después de haber analizado volcanes con su codirector en “Into the Inferno” (“Hacia el infierno”), Herzog dirige su mirada al cosmos para hacer una rapsodia sobre las rocas que deambulan por el espacio. El documental se estrena el viernes en Apple TV+.

— Hace tres décadas, Martin Scorsese creó The Film Foundation. Desde entonces, este ha sido un baluarte importante para la preservación fílmica, salvando un enorme número de películas del deterioro y haciendo brillar muchas más. A lo largo de 30 años la organización sin fines de lucro ha ayudado a 850 restauraciones. Para celebrar a The Film Foundation, Criterion Channel comenzará el domingo una serie de 30 películas que se extenderá hasta el próximo año, con títulos a los que la organización de Scorsese ha dado nueva vida. Entre otros: “The Red Shoes” (“Las zapatillas rojas”), “It Happened One Night” (“Sucedió una noche”), “Ugetsu” (“Ugetsu, cuentos de la luna pálida después de la lluvia”) , “Once Upon a Time in the West” (“Erase una vez en el oeste”) y “Primary”.

MÚSICA

— El 2020 ha sido un año difícil y Andrea Bocelli tiene un álbum para hacerte sentir mejor con la vida. El famoso tenor italiano lanzará “Believe” el viernes, lleno de canciones para acariciar el alma. La cantante country Alison Krauss y Bocelli interpretan juntos “Amazing Grace” y también tiene dos duetos con la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli. El álbum de 14 canciones incluye un tema inédito del célebre compositor italiano Ennio Morricone, fallecido en julio a los 81 años.

— Después de lanzar dos discos populares en 2017, el superastro country Chris Stapleton está de regreso con una nueva colección de canciones que será lanzada el viernes. Su cuarto álbum como solista, “Starting Over”, incluye 11 temas originales que coescribió, así como covers de “Joy of My Life” de John Fogerty y “Worry B Gone” de Guy Clark así como “Old Friends”. Entre sus invitados especiales están su esposa, la cantante Morgane Stapleton, así como el productor y guitarrista acústico Dave Cobb, Mike Campbell (en la guitarra eléctrica), Benmont Tench (teclados), Paul Franklin (guitarra de pedal) y el coro All Voices.

— Aunque muchas cosas han cambiado o incluso se han cancelado, el grupo a capela galardonado con el Grammy Pentatonix no dejará de lanzar música para Navidad. El quinteto, cuyos primeros cinco álbumes navideños han vendido 12,5 millones de copias alrededor del mundo, lanzará “We Need a Little Christmas” el viernes. Pentatonix produjo con Ben Bram “Amazing Grace (My Chains Are Gone)”, el primer sencillo del nuevo álbum.

TELEVISIÓN

— Los socorristas llegarán por montones a la pantalla esta semana, pues varias series de drama y emergencias tendrán un estreno atrasado debido a la pandemia (los horarios se presentan en hora de Nueva York y GMT). NBC estrena nuevas temporadas de “Chicago Med”, “Chicago Fire” y “Chicago P.D.” el miércoles a las 8 p.m. (0100 GMT), mientras que “S.W.A.T” comienza con un especial de dos horas el miércoles a las 9 p.m. (0200 GMT). “Station 19” sonará la alarma a las 8 p.m. (0100 GMT) del jueves y que “Law & Order: SVU” de NBC comenzará su temporada número 22 a las 9 p.m. (0200 GMT). Si te gusta más la acción en la corte, “All Rise” de CBS regresa el lunes 16 de noviembre a las 9 p.m. (0200 GMT).

— Reba McEntire y Darius Rucker presentarán los Premios CMA en vivo desde Nashville, Tennessee, el miércoles las 8 p.m. (0100 GMT) por ABC. La 54a ceremonia anual de la Asociación de la Música Country, que se realizará con precauciones por el COVID-19, incluirá presentaciones de Lady A, Miranda Lambert, Keith Urban, Rascal Flatts, y Little Old Town. Entre los nominados de este año están Brothers Osborne, Jenee Fleenor y Ashley McBryde, quien acompañará a Aldean y Dierks Bentley en un homenaje para Charlie Daniels, el cantautor fallecido en julio a los 83 años.

— ¿Qué hay de cenar? El canal OWN estrenará tiene su primer bloque de programas de cocina el sábado. La barra matutina incluye a chefs afroestadounidenses listos para compartir su maestría y recetas de diferentes regiones. Prepárense para comenzar a sentir antojos del mediodía a las 2 p.m. (1900 GMT), comenzando por “Lovely Bites” con la chef de Chicago Connie “Lovely” Jackson; “Tregaye’s Way”, con la chef de Atlanta Tregaye Fraser; “Food Fantasies”, con varios chefs famosos, y “Tanya’s Kitchen Table” con Tanya Holland de Oakland, California.

