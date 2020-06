En esta foto del 24 de septiembre de 2018, la actriz Lea Michele llega al estreno de "A Star Is Born" en Los Angeles. Michele se disculpó por haber sido “innecesariamente difícil” en el plató de "Glee" luego que una integrante del elenco la acusó de haberle hecho la vida “un verdadero infierno”. Michele emitió un comunicado diciendo que, aunque no recuerda ningún incidente ni juzgó a nadie por su origen, lo lamenta y adjudicaba a su privilegio e “inmadurez”. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) less