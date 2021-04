Ehrenreich y Wolfe ganan premios PEN

Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

NUEVA YORK (AP) — Durante una ceremonia virtual realizada el jueves por la noche, “Be Holding: A Poem” de Gay recibió el premio Jean Stein dotado con 75.000 dólares para una obra extensa que haya “abierto nuevos terrenos al reformular los límites de su género”. “Had I Known” de Ehrenreich ganó el premio PEN/Diamonstein-Spielvogel de ensayo que incluye 15.000 dólares y “Further News of Defeat” de Wang recibió el premio PEN/Robert W. Bingham al mejor libro de cuentos dotado con 25.000 dólares.

Por su parte “Sharks in the Time of Saviors” de Kawai Strong Washburn ganó el premio PEN/Hemingway a la mejor primera novela que incluye 10.000 dólares, “Inheritors” de Asako Serizawa se llevó el premio PEN Open Book de 10.000 dólares para una obra destacada de un autor de color y “Obit” de Victoria Chang recibió el premio PEN/Voelcker de poesía que consta de 5.000 dólares.