CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Danna Paola dice que ha dejado atrás la filosofía de “calladita te ves más bonita”. La cantante y actriz mexicana presenta “K.O.” (nocaut, por sus siglas en inglés), un álbum con el que declara que el machismo en sus relaciones sentimentales ya no tiene lugar.

“El título viene a darle un significado a algo que tenía que pasarme para darme cuenta de que basta de sufrir. Era como el último golpe de esta situación sentimental que estaba viviendo, como para despertar y decir ‘se acabó’”, dijo Danna Paola en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.

La artista dice que hacer el álbum, para el cual coescribió todas las canciones, le ayudó en su proceso emocional. El disco, que incluye temas previamente lanzados como “No bailes sola” con Sebastián Yatra, salió el fin de semana pasada junto con su más reciente sencillo, “Calla tú”.

En el respectivo video musical, Danna Paola aparece bailando rodeada de mujeres con trajes de color crudo y una iluminación roja. La cantante dijo que el rojo es la furia, la sangre y la fuerza del feminismo.

“Para mí era muy importante reflejar eso con un video y con montón de mujeres”, dijo. “Que nos empodere, que nos unamos”.

La intérprete de 25 años admitió que ha vivido mucho machismo en la industria del espectáculo y su vida personal.

“Crecí con una filosofía y con una educación de ‘calladita te ves más bonita’, de que te necesitas casar y el hombre es quien tiene que mantener la casa, el hombre es quien tiene que hacer”, señaló. “Pero no es así”.

“Realmente el ser feminista significa informarte acerca de, darte a respetar como mujer, apoyar a otras mujeres y no permitir que este tipo de cosas sigan pasando en cuestión de agresión, de vivir en una cárcel en tu propio hogar con una pareja que solamente te hiere”, continuó.

En su caso, llegó a un punto en el que decidió poner su autoestima por encima de cualquier relación.

“Mi empoderamiento como mujer no quiere decir que sea soberbia, al contrario, es darme a respetar primero a mí para poder amar a alguien más, amarme a mí primero antes de poder amar a alguien más”, dijo.

La situación de violencia contra la mujer en México, donde cada día son asesinadas en promedio 10 mujeres, se ha agravado con la pandemia, aumentando 60%, de acuerdo con cifras de ONU Mujeres.

“Creo que la música también puede darnos información acerca de eso”, dijo Danna Paola. “Calladita no me veo más bonita, calla tú”.

“Amor ordinario”, sobre un amor que al tratar de ser extraordinario cometió errores comunes hasta extinguirse, es otro de los temas que se destacan en el álbum y para la cantante es el “más personal y más emocional” de “K.O.”

“Sí fue muy ‘heavy’ (difícil) para mí darme cuenta de que nadie merece un amor así que te corte las alas... y que todo el tiempo te hacen sentir menos”, dijo Danna Paola, quien acompañada de piano y cuerdas quiso transmitir el dolor que estaba pasando y lo logró en una sola toma.

En “Justified”, un tema “uptempo” sobre la convicción de terminar con una mala relación, canta en inglés y español. Originalmente era para una artista country y estaba totalmente en inglés, pero Danna Paola quiso reescribirlo para hacerlo suyo.

“Hay ciertas palabras en español que le dan todo este empoderamiento en ciertas frases que yo necesitaba. Es muy ‘cool’ (chévere) que también a nivel de lenguaje no tenía miedo a poner un límite a sólo en español. Al contrario, yo todo el tiempo hablo en spanglish”, dijo.

“Creo que lo que más me gusta de esa canción es ‘confundiste tu inseguridad con este amor’ y básicamente muchas personas hieren por ser tan inseguras porque no saben cómo sostener el diamante que tienen enfrente o no saben cómo estar en pareja”, agregó.

Un viaje a Los Ángeles desembocó en el tema “T.A.C.O”, un juego de palabras entre “taco y “te acostumbras”.

“Si esa persona no quiere compartir tacos contigo es porque no te quiere”, dijo Danna Paola.