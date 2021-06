Cannes recibirá películas de Wes Anderson y Sean Penn

of

El Festival de Cine de Cannes develó el jueves una selección con cineastas de renombre, incluyendo a Wes Anderson, Asghar Farhadi, Mia Hansen-Løve y Sean Penn, para su 74a edición, en un evento presencial que busca un gran regreso en julio tras ser cancelado el año pasado por la pandemia.

Entre las películas que competirán por la Palma de Oro en Cannes están la cinta inaugural del festival, “Annette” de Leox Carax protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard; “The French Dispatch” (“La crónica francesa) de Anderson, película que originalmente iba a ser estrenada en Cannes el año pasado con un elenco que incluye a Timothée Chalamet; “Red Rocket”, la cinta de de Sean Baker tras su aclamada “The Florida Project” (“El proyecto Florida”); “Benedetta” de Paul Verhoeven; y “Flag Day” de Sean Penn, en la que actúa junto a su hija Dylan Penn, como un estafador.

Pierre Lescure, presidente del festival, y Thierry Frémaux, director artístico, anunciaron la selección de Cannes en el cine UGC Normandie en París en un evento transmitido en vivo por streaming que fue en parte conferencia de prensa y en parte un espectáculo de animadoras para el mundo cinematográfico.

“El cine no está muerto. El extraordinario y triunfante regreso del público a los cines en Francia y el mundo fue la primera buena noticia”, dijo Fremaux. “Espero que el festival sea la segunda buena noticia”.

Como uno de los escenarios más prominentes del cine en el mundo, el festival anual en la Riviera Francesa espera tener un regreso a lo grande del 6 al 17 de julio, dos meses después de sus fechas normales en mayo. Muchas cosas serán diferentes este año. El público deberá llevar cubrebocas dentro de los cines y deberán mostrar que están completamente vacunados o tuvieron una prueba negativa de COVID-19 reciente. La famosa alfombra roja de Cannes, que se extiende hasta las escaleras del Palais des Festivals, regresará completamente pero con algunos cambios.

“Estamos acostumbrados a besarnos en la cima de las escaleras, ahora no nos besaremos”, dijo Fremaux.

A pesar de esto todavía quedan muchas dudas rumbo un Cannes que se desarrollará justo cuando Francia reabre y aligera sus restricciones. Los límites de aforo serán retirados apenas cinco días antes de que comience el festival. La preocupación por una nueva variante del virus llevó a Francia a implementar la semana pasada una cuarentena de siete días para los viajeros que llegan del Reino Unido, un golpe potencial para la indistria cinematográfica británica que regularmente suele ir a Cannes.

Para un festival tan internacional como Cannes muchas otras regulaciones de viaje podrían implicar complicaciones. Fremaux reconoció que es posible que algunos cineastas no puedan asistir. El mercado cinematográfico que regularmente se hace al mismo tiempo que el festival y atrae a gran parte de la industria fílmica por una semana negocios intensa se realizará de manera virtual a finales de junio.

El programa de Cannes, al que quizá le falta un título de Hollywood tan anticipado como “Once Upon a Time in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) de Quentin Tarantino, que compitió en 2019 cuando Bong Joon Ho ganó la Palma de Oro con “Parasite” (“Parásitos”), fue elogiado como de primera calidad. Incluye a ex ganadores de la palma Jacques Audiard (“Paris 13th District”) y Apichatpong Weerasethakul (“Memoria”, protagonizada por Tilda Swinton).

Cuatro de las 24 películas en competencia por la Palma de Oro son dirigidas por mujeres, sigue siendo un porcentaje pequeño pero es igual al récord anterior del festival. Esto incluye nuevas películas de Mia Hansen-Løve (“Bergman Island” con Mia Wasikowska, Tim Roth y Vicky Krieps) y de la cineasta húngara Ildikó Enyedi. “Noche de fuego” de la cineasta mexicana Tatiana Hueso competirá en la sección Un Certain Regard.

Cannes se ha negado antes a incluir en competencia una película que no tenga un estreno en cines de Francia, lo que llevó a un pleito con Netflix. Aunque otras instituciones como los Premios de la Academia han cambiado sus reglas sobre exhibición en la pandemia, Cannes no lo ha hecho.

Entre las películas destacadas que se presentarán fuera de competencia o en la nueva “Cannes Premiere” están: “Cow” de Andrea Arnold; el documental de Todd Haynes “The Velvet Underground”; “Stillwater” de Tom McCarthy; y el documental de Oliver Stone “JFK: Through the Looking Glass”.

Spike Lee, quien estrenó “Do the Right Thing” (“Haz lo correcto”) en Cannes en 1989, presidirá el jurado de la Palma de Oro. Es la primera persona negra en presidir el jurado en Cannes. En la ceremonia de inauguración se entregará un premio honorario a Jodie Foster, quien fue por primera vez a Cannes cuando tenía 13 años para el estreno de “Taxi Driver” de Martin Scorsese.

Al charlar con The Associated Press tras la conferencia de prensa, Fremaux dijo que será “el mejor Cannes.”

“Será algo especial, en cinco años la gente estará preguntando ‘¿estuviste en Cannes en 2021?’ y la gente dirá ‘No estuve’, ‘¿No estuviste? Qué lástima, fue realmente genial’”, dijo Fremaux. “Será un Cannes especial”

El reportero Jeffery Schaeffer contribuyó a este despacho desde París.