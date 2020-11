En esta fotografía del 26 de octubre de 2020 David Shaw, frente, vocalista de la banda The Revivalists, se presenta con el actor Harry Shearer, coautor y miembro del elenco de la película "This Is Spinal Tap" mientras graban un concierto por streaming con la banda Galactic dentro del club Tipitina en Nueva Orleans. Clubs independientes de todo el país — desde íconos pop como el Troubadour en West Hollywood; Bluebird Cafe en Nashville, Tennessee; The Bitter End en el barrio Greenwich Village de Nueva York — están cerrados por a pandemia y los propietarios temen por el futuro de sus negocios y de un estilo de vida musical. (Foto AP/Gerald Herbert) less