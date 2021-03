Beeple, sobre la venta de su obra digital por $70 millones

LONDRES (AP) — Cuando el artista Beeple subastó este mes una obra puramente digital, adquirió fama instantánea al venderla por casi 70 millones de dólares. El récord también desató un enorme interés por los certificados de autenticidad digitales conocidos como “tokens no fungibles” (NFT, por sus siglas en inglés) basados en tecnología de criptomonedas.

Estos NFT están atravesando un boom. The Associated Press conversó con Beeple, cuyo verdadero nombre es Mike Winkelmann, sobre el resultado de la subasta, los NFT y cómo el auge del criptoarte lo está afectando a él y otros artistas que no tenían antes una manera de garantizar la propiedad exclusiva de obras digitales, que por su naturaleza normalmente pueden copiarse libremente.