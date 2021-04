Argentina y Chile finalistas al Premio Booker Internacional

Leandro Teysseire/AP

LONDRES (AP) — Seis libros de Latinoamérica y Europa que difuminan los límites de la ficción, la historia y las memorias quedaron finalistas al Premio Booker Internacional dotado con 50.000 libras esterlinas (69.000 dólares).

La lista anunciada el jueves incluye las versiones en inglés de la imaginativa colección de cuentos “Los peligros de fumar en la cama” (“The Dangers of Smoking in Bed”) de la escritora argentina Mariana Enríquez y la colección de cuentos con temática científica “Un verdor terrible” (“When We Cease to Understand the World”) del chileno Benjamín Labatut.