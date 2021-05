Abaroa se retira como CEO de Academia Latina de la Grabación

of

NUEVA YORK (AP) — Luego de dos décadas al frente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr. dejará el cargo de presidente y director ejecutivo del grupo que otorga los Latin Grammy, y lo sucederá su jefe de operaciones, Manuel Abud.

El Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación nombró a Abud CEO de la academia para comenzar a ejecutar, a partir del 1 de agosto, un plan estratégico para los próximos 10 años. Abaroa asumirá entonces el nuevo puesto de presidente emérito, un papel de asesor sénior que incluirá proyectos estratégicos específicos mientras asiste al nuevo CEO en la transición.

“Es un honor para mí tener la oportunidad de dirigir la Academia Latina de la Grabación”, afirmó Abud el miércoles en un comunicado. “Desde antes de incorporarme a la Academia, siempre tuve una profunda admiración por la organización y por su nivel de excelencia y profesionalismo. Estoy muy entusiasmado por la posibilidad de contribuir a su rico legado y llevarla a una nueva etapa de crecimiento y relevancia”.

Eduardo Hütt, presidente del Consejo Directivo, dijo en la misma misiva que, tras considerar a varios candidatos, se acordó que Abud “cumple con los criterios establecidos, destacando y sobresaliendo de manera que garantiza a nuestra organización el liderazgo necesario para lograr sus objetivos durante la próxima década”.

Abud, mexicano de 56 años, tiene más de un cuarto de siglo en el sector del entretenimiento, donde ha desempeñado una variedad de cargos ejecutivos que incluyen CEO de Azteca América, presidente del Telemundo Station Group y presidente de Telemundo Cable, donde fundó mun2. También fue presidente de CBS Telenoticias.

Sucederá a Abaroa, también mexicano de 59 años, quien entre otras cosas fue responsable de la transición de inglés a español de los Latin Grammy, implementó el Consejo Directivo y promovió una relación saludable con la Academia de la Grabación. “Bajo el liderazgo y dirección de Abaroa se produjo gran crecimiento y excepcional estabilidad financiera en la Academia Latina”, dice el comunicado de la academia.

En 2018, la organización suscribió bajo su liderazgo un acuerdo sin precedentes que prolongó hasta el 2028 su alianza con Univision originada en 2005. También dirigió la creación de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, que promueve la difusión y el reconocimiento internacional de las contribuciones de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, por medio de becas, subvenciones y programas educativos.

“La Academia Latina de la Grabación se ha transformado en una organización que cambia vidas para mejorar, y soy muy afortunado de poder haber sido parte de dicha iniciativa a lo largo de 20 años”, dijo Abaroa en declaraciones exclusivas a The Associated Press.

“Sin embargo, un ciclo tan hermoso debe continuar bajo nueva y fresca conducción... y con el liderazgo de Manuel podrán impulsar nuestros ideales sin mayor límite que el universo”, añadió. “Ha llegado el momento de hacerme a un lado y servir como consultor y guía mientras inicio una nueva etapa en mi vida personal cuando aún estoy joven y me siento mejor que nunca”.

Antes de unirse a la Academia Latina de la Grabación, Abaroa fue CEO de Wireless Latin Entertainment y IFPI Latin America. En 2003 fue nombrado presidente de la academia y en 2010 fue promovido a presidente/CEO.

“Quizás lo más importante para mí, es que me dedique a lo que me dedique, podré seguir cerca de la música, aunque de forma diferente y sin desgastarme para librar batallas y guerras diarias para defender los ideales de nuestra Academia Latina de la Grabación”, concluyó el ejecutivo. “Al final, haga lo que haga, me siento músico, vivo la música y vivo para la música”.