Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 634¾ 647½ 632¼ 644¼ +6¾ May 637½ 651 635¾ 648¼ +7 Jul 625 637 623¼ 634¼ +6¼ Sep 624½ 636½ 623¼ 633½ +5¾ Dec 629¾ 642 629¼ 638¾ +4¾ Mar 636¼ 646½ 636¼ 643¾ +4 May 633¼ 633¼ 633¼ 633¼ +1¾ Jul 612 617 612 615 +3½ Dec 629¾ 629¾ 625 625 +4 Est. sales 129,447. Thu.'s sales 143,357 Thu.'s open int 450,261 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 548½ 552¼ 545½ 548¼ —1¾ May 546 550½ 544¾ 547¼ — ¼ Jul 535¼ 539¼ 534 536¼ — ½ Sep 477¾ 479¼ 474¾ 476½ —1¼ Dec 452 453¼ 449¾ 451¼ — ½ Mar 457¼ 459¾ 456½ 458¼ +¼ May 460¾ 463 460¼ 461¾ +¼ Jul 462¼ 465 461¾ 463 +¼ Sep 423½ 427¼ 421½ 423¾ +2½ Dec 412½ 417¼ 412¼ 416¼ +2¾ Mar 424 424 424 424 +3¼ Sep 406 406 406 406 —10½ Dec 412 412 412 412 +1 Est. sales 313,576. Thu.'s sales 454,726 Thu.'s open int 1,974,259, up 7,071 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 347¼ 350½ 347¼ 349¼ — ½ May 347½ 349¼ 346 347¾ — ½ Est. sales 92. Thu.'s sales 285 Thu.'s open int 4,648 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1370¾ 1382¾ 1365½ 1371 —1½ May 1367½ 1380 1362¾ 1370 +¾ Jul 1347¾ 1362 1343¾ 1351¼ +1¾ Aug 1302½ 1316¼ 1298¼ 1306 +3¾ Sep 1210¾ 1224¼ 1209½ 1216¾ +3½ Nov 1159 1170 1155½ 1163¼ +3 Jan 1151½ 1163 1150 1157½ +3¾ Mar 1123¼ 1135 1121¼ 1128¼ +2½ May 1113½ 1125 1113½ 1119¼ +2 Jul 1114½ 1120 1112¼ 1113 +1¼ Nov 1038 1046¾ 1038 1040¼ +3½ Jan 1043¾ 1043¾ 1043¾ 1043¾ +4½ Est. sales 199,420. Thu.'s sales 217,666 Thu.'s open int 922,012