Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 596 604¾ 595¾ 598¾ +5½ Mar 602 610 601½ 604½ +5 May 604½ 612¼ 604½ 607¼ +5 Jul 599 606 599 602½ +4¼ Sep 602 607¾ 602 604½ +4 Dec 611¼ 614¼ 610 611¾ +4 Mar 616¾ 620 616¾ 617 +3½ May 613 613 613 613 +5¼ Jul 594½ 594½ 593¼ 593¼ +2¾ Est. sales 98,718. Fri.'s sales 129,264 Fri.'s open int 422,980 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 427½ 429¾ 423½ 425½ +2¼ Mar 432¼ 435¾ 430¼ 432 +3¾ May 434½ 438 434¼ 435¼ +4½ Jul 434¼ 438 434¼ 435¼ +4½ Sep 413 416¼ 412½ 413 +2¼ Dec 410 412¾ 409½ 410¼ +2 Mar 413½ 416 413½ 414½ +2½ May 416 416 415½ 415½ +3½ Jul 412¾ 414¾ 412¾ 414¼ +3½ Sep 397 398¾ 394½ 394½ — ¾ Dec 397½ 398¾ 394¼ 395¾ — ¼ Dec 397 397 397 397 +2½ Est. sales 345,370. Fri.'s sales 387,055 Fri.'s open int 1,747,457 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 298 298¾ 287 287½ —10¼ Mar 312 313¼ 302 302¼ —9¾ May 316¾ 317 306½ 306¾ —8¾ Jul 317¼ 319¾ 317¼ 319¾ +3 Sep 296 296 296 296 +¼ Est. sales 1,013. Fri.'s sales 1,227 Fri.'s open int 5,861 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1195½ 1200 1186 1190¾ +9¾ Mar 1195 1199½ 1187 1191½ +10¼ May 1193¼ 1197½ 1184¾ 1189 +9½ Jul 1187 1190½ 1179½ 1184 +10¼ Aug 1167 1167¼ 1159½ 1162 +8 Sep 1113 1113 1101½ 1102 +4¾ Nov 1056¼ 1059¾ 1052¼ 1053¼ +3¾ Jan 1056¼ 1058½ 1051¼ 1052 +2¼ Mar 1036¾ 1040 1034¾ 1035½ +2½ May 1035 1037¼ 1031¼ 1031¼ +1¾ Jul 1036¼ 1038½ 1032¼ 1032¼ +1½ Nov 994½ 994½ 987½ 989 +3½ Est. sales 181,523. Fri.'s sales 283,070 Fri.'s open int 944,689, up 4,901