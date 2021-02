CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 653¾ 662¾ 651 655¾ +5 May 658¼ 668¼ 655¾ 661¼ +5¾ Jul 646 654¼ 643½ 648¾ +5½ Sep 644¾ 651¾ 642 646½ +4¾ Dec 650¼ 656¼ 647¾ 651¾ +4½ Mar 655 660½ 654 656¼ +4¼ May 650½ 650½ 650 650 +3½ Jul 628 635 628 629¾ +3¾ Sep 629¾ 632¾ 629¾ 632¾ +5 Jul 600 600 600 600 +2½ Est. sales 52,022. Fri.'s sales 143,149 Fri.'s open int 436,771 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 544¼ 549¾ 543½ 545 +2¼ May 543½ 549¼ 543¼ 544¾ +3 Jul 535¾ 540 534¾ 536 +3 Sep 484¼ 489¼ 484 486¾ +5 Dec 462¾ 466½ 462¼ 464¾ +4¾ Mar 470 473¾ 469½ 472 +4¼ May 473¾ 477 473½ 475½ +4½ Jul 474 477¾ 474 476¼ +4¼ Sep 437¼ 439½ 436¼ 438½ +4¼ Dec 425¼ 427 424 425¼ +¾ Mar 431¾ 431¾ 431½ 431½ Dec 419¾ 420 417 417 +¾ Est. sales 164,465. Fri.'s sales 442,063 Fri.'s open int 1,946,618 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 349 350¼ 347 348½ May 354 357 353¼ 356¼ +2¾ Jul 350 350 350 350 +½ Sep 326 326 324½ 324½ —1¼ Dec 326¼ 326¼ 316¼ 323 —1 Est. sales 203. Fri.'s sales 1,046 Fri.'s open int 4,456 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1384¾ 1388½ 1371¼ 1371½ —5¾ May 1387 1391 1375 1375½ —4½ Jul 1375 1378¾ 1364½ 1365 —2¾ Aug 1335½ 1337¾ 1324¾ 1325 —2½ Sep 1250 1252½ 1243¼ 1244½ +1¾ Nov 1202 1207¼ 1197½ 1199 +2¾ Jan 1195 1200½ 1192½ 1194 +3½ Mar 1172 1172¾ 1164½ 1165½ +2¾ May 1164½ 1166¼ 1157¼ 1157¾ +2 Jul 1163¾ 1164¼ 1154½ 1154½ +1¼ Aug 1139½ 1139½ 1139½ 1139½ +5¼ Sep 1107 1107 1107 1107 +4½ Nov 1085 1088¾ 1083 1084¼ +3¾ Jan 1087¾ 1087¾ 1087¾ 1087¾ +5¾ Nov 1043 1043 1043 1043 — ¾ Est. sales 163,428. Fri.'s sales 275,677 Fri.'s open int 894,297 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.86 48.09 47.31 47.39 —.16 May 47.19 47.42 46.62 46.72 —.17 Jul 46.36 46.60 45.83 45.93 —.17 Aug 45.33 45.54 44.85 44.91 —.19 Sep 44.21 44.37 43.78 43.82 —.22 Oct 43.57 43.57 42.86 42.97 —.20 Dec 42.91 43.08 42.32 42.45 —.20 Jan 42.58 42.58 42.03 42.17 —.21 Mar 42.30 42.30 41.71 41.85 —.22 May 41.99 42.01 41.48 41.48 —.28 Jul 41.53 41.53 41.44 41.49 —.06 Aug 41.18 41.18 41.18 41.18 —.02 Dec 39.79 39.79 39.79 39.79 —.04 Est. sales 51,209. Fri.'s sales 122,076 Fri.'s open int 499,041 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 425.80 427.40 421.10 421.20 —3.10 May 425.50 426.90 420.50 420.50 —3.10 Jul 422.20 423.40 418.10 418.10 —2.20 Aug 409.80 410.90 406.50 406.50 —1.20 Sep 393.70 396.90 393.00 393.50 +.70 Oct 380.70 383.60 379.00 380.00 +1.80 Dec 376.80 380.70 376.10 377.20 +2.00 Jan 373.80 377.00 372.90 373.50 +2.20 Mar 364.40 366.70 362.90 363.80 +3.00 May 362.20 363.50 360.70 360.70 +2.60 Jul 361.60 361.60 360.60 360.60 +2.60 Sep 353.00 353.00 353.00 353.00 +3.40 Dec 342.60 344.60 342.60 344.60 +4.70 Est. sales 53,385. Fri.'s sales 90,449 Fri.'s open int 413,270