CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 671 693 664½ 667½ —2½ May 672¾ 693 666¼ 669¼ —1¾ Jul 657 670½ 649 651¾ —3¼ Sep 657 669½ 649½ 652½ —3¼ Dec 661¼ 673 655 658¼ —2¼ Mar 665¼ 676 660¼ 660¼ —4¼ May 655½ 658¼ 655½ 655½ — ½ Jul 632½ 643 631½ 631½ —1½ Sep 642 642 635¾ 635¾ +3¼ Est. sales 106,244. Thu.'s sales 116,729 Thu.'s open int 433,943, up 7,105 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534 536½ 527¾ 531¼ —3 May 537 539½ 531 534¾ —3 Jul 534 536 527¾ 531¾ —3 Sep 483½ 485½ 479¾ 481¾ —2¼ Dec 457¼ 461¼ 456 457¼ — ½ Mar 462¼ 466 461½ 462¾ May 465 467¾ 463½ 465¼ +¼ Jul 466¼ 469¼ 464¼ 466 +½ Sep 424¾ 429¾ 424¾ 427½ +2¼ Dec 409 411 407¾ 408 —1 Mar 418 418 414½ 414½ —1¼ Dec 408 408 408 408 +¾ Est. sales 193,882. Thu.'s sales 406,881 Thu.'s open int 1,908,872, up 7,797 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367¼ 368 364 365 —2¾ May 360 360 358½ 359¼ —1½ Dec 306¼ 307½ 305¼ 305¼ —2 Est. sales 171. Thu.'s sales 299 Thu.'s open int 4,713, up 29 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1432¼ 1434½ 1413½ 1420 —10½ May 1429 1431¾ 1410½ 1417½ —10¼ Jul 1415 1416½ 1396 1402¼ —11 Aug 1361¾ 1363½ 1349¾ 1353 —7 Sep 1259 1262¾ 1249½ 1251½ —5¼ Nov 1196½ 1203 1190¼ 1194¼ —2¼ Jan 1189¾ 1197 1184¾ 1188¼ —2¼ Mar 1155¾ 1162 1149 1155¼ +1 May 1141¼ 1145 1141¼ 1142 +¾ Jul 1134½ 1137 1132 1133¼ +½ Nov 1051¾ 1061¾ 1051¾ 1056¼ +1½ Est. sales 113,454. Thu.'s sales 217,573 Thu.'s open int 948,241, up 10,850 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 43.17 43.32 41.63 41.72 —1.39 May 42.77 42.81 41.25 41.32 —1.35 Jul 42.49 42.49 40.97 41.03 —1.32 Aug 41.78 41.78 40.35 40.44 —1.24 Sep 40.74 40.79 39.68 39.68 —1.24 Oct 40.05 40.05 38.93 38.98 —1.11 Dec 39.92 40.01 38.72 38.80 —1.04 Jan 39.03 39.03 38.85 38.90 —.60 Mar 39.00 39.00 38.47 38.53 —.50 May 38.62 38.62 38.60 38.60 —.06 Jul 37.91 37.91 37.91 37.91 —.46 Est. sales 76,632. Thu.'s sales 151,117 Thu.'s open int 467,687, up 740 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 465.10 467.30 460.00 462.30 —2.60 May 460.60 462.10 455.70 458.20 —1.70 Jul 456.20 457.90 451.80 454.20 —2.00 Aug 442.10 443.60 438.20 439.90 —1.60 Sep 419.80 420.10 416.40 419.00 —.20 Oct 396.00 397.40 394.50 396.00 +.60 Dec 391.70 394.40 389.60 392.90 +.90 Jan 388.10 390.50 388.10 388.90 +1.20 Mar 373.00 378.30 373.00 377.10 +3.40 May 371.00 374.10 370.10 373.00 +4.40 Jul 369.40 369.40 369.10 369.10 +2.10 Sep 357.00 357.00 357.00 357.00 +1.60 Dec 345.00 346.00 345.00 346.00 +1.20 Est. sales 44,002. Thu.'s sales 95,284 Thu.'s open int 411,682, up 98