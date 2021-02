CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

Open High Low Settle Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 653¾ 665¼ 651 664 +13¼ May 658¼ 671 655¾ 669¾ +14¼ Jul 646 658¼ 643½ 657 +13¾ Sep 644¾ 655½ 642 654 +12¼ Dec 650¼ 660 647¾ 658¾ +11½ Mar 655 663 654 663 +11 May 650½ 657 650 657 +10½ Jul 628 636 628 635¾ +9¾ Sep 635¼ 637½ 635¼ 637½ +9¾ Dec 644 +9¾ Mar 644¾ +8¾ May 642¾ +8¾ Jul 600 606¼ 600 606¼ +8¾ Est. sales 101,955. Fri.'s sales 143,149 Fri.'s open int 436,771 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 544¼ 551½ 543½ 551 +8¼ May 543½ 551 543¼ 550½ +8¾ Jul 535¾ 542 534¾ 541½ +8½ Sep 484¼ 490¾ 484 490½ +8¾ Dec 462¾ 470 462¼ 469¾ +9¾ Mar 470 476¾ 469½ 476¾ +9 May 473¾ 480¼ 473½ 480 +9 Jul 474 481 474 481 +9 Sep 437¼ 443½ 436¼ 443¼ +9 Dec 425¼ 430½ 424 430¼ +5¾ Mar 431¾ 437¼ 431½ 437¼ +5¾ May 436 441 436 441 +6 Jul 443¼ +5 Sep 430½ +5 Dec 417 418½ 417 418½ +2¼ Jul 422 +2¼ Dec 414¼ +2¼ Est. sales 328,156. Fri.'s sales 442,063 Fri.'s open int 1,946,618 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 349 351¼ 347 351¼ +2¾ May 354 359¾ 353¼ 358¼ +4¾ Jul 350 354¼ 350 354¼ +4¾ Sep 326 329¼ 324½ 329¼ +3½ Dec 326¼ 328¼ 316¼ 328¼ +4¼ Mar 327¼ +4¼ May 327¾ +4¼ Jul 327¾ +4¼ Sep 327¾ +4¼ Dec 327¾ +4¼ Jul 327¾ +4¼ Sep 327¾ +4¼ Est. sales 472. Fri.'s sales 1,046 Fri.'s open int 4,456 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1384¾ 1388½ 1371 1383¾ +6½ May 1387 1391 1374½ 1387½ +7½ Jul 1375 1379 1364 1377 +9¼ Aug 1335½ 1339¼ 1324¼ 1337½ +10 Sep 1250 1257¼ 1243¼ 1256½ +13¾ Nov 1202 1212 1197½ 1211¾ +15½ Jan 1195 1206¼ 1192½ 1206 +15½ Mar 1172 1175½ 1164½ 1175½ +12¾ May 1164½ 1167¼ 1157¼ 1167¼ +11½ Jul 1163¾ 1164¼ 1154½ 1163¾ +10½ Aug 1139½ 1147 1139½ 1146¼ +12 Sep 1107 1112¾ 1107 1112¾ +10¼ Nov 1085 1091 1083 1090½ +10 Jan 1087¾ 1092 1087¾ 1092 +10 Mar 1091½ +10 May 1091½ +10 Jul 1092½ +10 Aug 1089 +10 Sep 1077 Nov 1043 1049 1038¾ 1049 +5¼ Jul 1049 +5¼ Nov 1048½ +5¼ Est. sales 282,598. Fri.'s sales 275,677 Fri.'s open int 894,297 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.86 48.09 47.31 47.90 +.35 May 47.19 47.42 46.62 47.22 +.33 Jul 46.36 46.60 45.83 46.43 +.33 Aug 45.33 45.56 44.85 45.47 +.37 Sep 44.21 44.51 43.78 44.41 +.37 Oct 43.57 43.65 42.86 43.54 +.37 Dec 42.91 43.17 42.32 43.03 +.38 Jan 42.58 42.86 42.03 42.73 +.35 Mar 42.30 42.52 41.71 42.44 +.37 May 41.99 42.29 41.48 42.14 +.38 Jul 41.53 41.98 41.44 41.93 +.38 Aug 41.18 41.62 41.13 41.62 +.42 Sep 41.16 +.42 Oct 40.47 +.39 Dec 39.79 40.22 39.79 40.22 +.39 Jan 40.22 +.39 Mar 40.22 +.39 May 40.22 +.39 Jul 40.22 +.39 Aug 40.22 +.39 Sep 40.22 +.39 Oct 40.22 +.39 Dec 40.22 +.39 Jul 40.22 +.39 Oct 40.22 +.39 Dec 40.22 +.39 Est. sales 107,879. Fri.'s sales 122,076 Fri.'s open int 499,041 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 425.80 427.40 420.60 423.10 —1.20 May 425.50 426.90 420.00 422.90 —.70 Jul 422.20 423.40 417.70 420.80 +.50 Aug 409.80 411.30 406.10 409.50 +1.80 Sep 393.70 398.20 393.00 396.70 +3.90 Oct 380.70 384.20 379.00 383.30 +5.10 Dec 376.80 381.30 376.10 380.80 +5.60 Jan 373.80 377.20 372.90 376.70 +5.40 Mar 364.40 366.70 362.90 365.50 +4.70 May 362.20 363.50 360.70 362.70 +4.60 Jul 361.60 363.50 360.60 362.90 +4.90 Aug 359.10 360.20 357.70 359.30 +4.70 Sep 353.00 354.20 353.00 354.20 +4.60 Oct 346.50 +5.30 Dec 342.60 345.80 342.60 344.70 +4.80 Jan 343.70 +5.00 Mar 343.90 +5.00 May 343.90 +5.00 Jul 345.80 +5.00 Aug 345.80 +5.00 Sep 344.30 +5.00 Oct 344.30 +5.00 Dec 343.20 +5.00 Jul 343.20 +5.00 Oct 343.20 +5.00 Dec 343.20 +5.00 Est. sales 101,885. Fri.'s sales 90,449 Fri.'s open int 413,270